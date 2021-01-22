內地商業銀行去年淨利潤跌1.8% 不良貸款增2816億人幣
2021年01月22日 15:58
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中國銀保監公布內地銀行業主要監管指標數據，截至去年底，內地商業銀行淨利潤按年下跌1.8%，至2萬億元(人民幣‧下同)；銀行業金融機構總資產319.7萬億元，按年增10.1％。
去年內地銀行業共處置不良資產3.02萬億元，截至年底，不良貸款餘額3.5萬億元，較去年初增加2,816億元；不良貸款率為1.92%，較去年年初下降0.06個百分點。
銀保監副主席梁濤表示，去年銀行業和保險業努力克服新冠肺炎疫情衝擊，並應對各種風險挑戰，將繼續保持銀行業穩健運行。
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