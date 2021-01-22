歐股三大指數受壓　西門子飆5%

歐洲央行周四維持利率不變，但表示願意根據新的限制採取行動，歐股早市下跌，其中英股報6,670點，跌45點或0.68%；德股報13,784點，跌122點或0.88%；法股報5,530點，跌60點或1.08%。

德國工業集團西門子公司(Siemens)表示，今個財年首季度表現好過市場預期，主要受數碼工業部門帶動，集團將檢視全年營利指引。西門子公司股價升5.04%。

法國人頭馬君度集團(Remy Cointreau Group)在第三季度的按年銷量增長25.1%，好於預期，並維持其年度營利指引，這歸因於美國市場對白蘭地的需求。Remy Cointreau股價升0.62%。

經濟數據方面，英國12月零售額按月增長0.3%，遠不及預期的增長1.2%，但較去年同期增長2.9%。

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