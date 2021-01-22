二手樓價指數按周跌0.21%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL報176.16點，按周跌0.21%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.61點，按周跌0.22%。CCL(中小型單位)報176.19點，按周跌0.16%。三大整體指數齊跌2周，但跌幅明顯收窄。展望三大指數反覆向上，即將出現。

在用家入市支持下，新界西CCL Mass率先向上。由6周前的低位起計，新界西樓價持續一升一跌，每次升跌，指數均比前一次高，顯示新界西樓價正在反覆上升，近5周累升3.44%。展望新一輪升市由新界西開始，帶領未來整體樓價反覆向升。近期樓市轉旺，二手交投急增，預料2月公布的CCL升勢會更為明顯。

新界西CCL_Mass最新報166.81點，創9周新高，按周升2.51%，升幅為38周以來最大。新界東CCL_Mass報186.68點，按周跌1.75%，近4周走勢反覆上落，準備向上突破。港島CCL_Mass報182.72點，按周跌0.79%，連跌2周共2.56%。九龍CCL_Mass報172.08點，按周跌0.88%，連跌2周共2.62%。港九市區樓價早前齊升2周後回軟2周，等待向上。

近6周計，CCL三大整體指數首2周齊跌，之後齊升2周，再齊跌2周，走勢反覆，有回升迹象。踏入2021年，樓市氣氛好轉，成功擺脫第四波疫情的影響，相信樓價升勢會由新界西逐步蔓延至其餘三區，帶領未來整體樓價反覆向上。

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