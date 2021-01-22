荷蘭皇家航空宣布再裁員800至1000人

新冠肺炎疫情持續衝擊全球航空業，法荷航空集團(Air France-KLM Group)旗下的荷蘭皇家航空公司(KLM)宣布，疫情的影響比預期更長，故決定再裁員800到1,000人。

外媒報道，荷蘭皇家航空去年已裁員約5,000人，惟該公司發現疫情對航空業造成的影響比預期更長，主要是各國不斷新增的旅遊限制，特別是長途旅遊，故決定再次裁員，包括500名機組人員、100名飛行員和200到400名地勤人員。

該公司首席執行長Pieter Elbers表示，荷蘭政府最近宣布嚴格的隔離和檢疫限制措施，要求所有搭飛機或船入境的國際旅客，需出示驗測「陰性」證明；旅客出發前72小時取得的陰性檢測報告，入境人員在登機後4小時須通過快速篩檢，加劇航空公司的問題。自23日起禁止南美、南非及英國航班。此外，該公司被迫削減部分長途航線，從今(22日)開始停止270個現有的長途航班，機組人員可能要在外國隔離。

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