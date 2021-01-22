【產經直播】港股大漲小回定高處不勝寒？

2021年01月22日 16:13
  • 東網電視
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    港股周五(22日)下跌，低開118點後，跌幅一度擴大至504點，低見29,423點，收市報29,447點，跌479點。不過，總計全周，恒指仍升逾870點。大市處於大漲小回？抑或高處不勝寒？
    新經濟股騰訊(00700)和美團(03690)逆市繼續做好，騰訊被大股東劉熾平再減持，但仍無阻其升勢，高開1%至690元；相反小米(01810)和阿里巴巴(09988)跌3%。小米競爭對手榮耀出新5G手機，並且宣布與所有供應商全面恢復合作，消息對小米股價有多負面？
    SaaS股走勢個別發展，微盟(02013)和金蝶(00268)破頂，有貨繼續放紙鳶？無貨又值唔值得追入？
    中海油(00883)被剔出MSCI旗下指數，受消息困擾下，一口氣跌穿10天和50天線，股份撈值唔值得撈底？
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