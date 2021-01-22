灣仔EIGHT STAR STREET推3伙特色戶招標　指引價2028萬元起

該公司住宅業務董事杜偉業稱，兩個平台特色戶為2樓C室兩房連套房單位，以及6樓B室兩房戶，實用面積555及497方呎，指引價分別2,338萬及2,028萬港元，呎價42,126及40,805元。

至於項目19樓A室全層單位，實用面積913方呎，三房間隔，指引價為3,828萬元，呎價41,928元。

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