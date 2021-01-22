耶倫稱將審視對華貿易政策　道指期貨挫150點

●美匯指數報90.24；港匯見7.7519；離岸人民幣(CNH)升至6.4847；美元兌日圓報103.66；歐元企1.2155；英鎊報1.3662。金價跌至每安士1,861.5美元。布油跌至55.27美元；紐油弱見52.27美元。道指期貨報30,925點，跌157點或0.51%。

-大和上調比亞迪股份目標價至290元。

-花旗料今年水水淨流入港股或達3萬億元。

-東方海外折讓18%配股籌9.2億元，股價急瀉。

-五菱汽車大折讓抽水，股價曾挫12%。

●傳阿里巴巴和字節跳動擴展新加坡業務。

-日本去年CPI年跌0.2%，近4年來首錄負增長。

●獲提名出任美國新財長的聯儲局前主席耶倫指拜登政府將全面審視對華貿易政策。

●美國能源業警告：拜登禁採令將威脅經濟。

●拜登上場後試水溫，內地電子煙企業霧芯科技美上市定價。

●內地2060年實現碳中和目標，高盛料涉16萬億美元投資。

●外匯局：去年內地對外證券投資大增，主要買港股。

●人民幣速遞：中間價升至6.4617，連升3日；兌每百港元報83.4。

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