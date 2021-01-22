瑞年國際下周二起消取上市地位
2021年01月22日 16:52
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2018年7月遭香港證監會下令「停賽」的內地保健產品供應商瑞年國際(02010)，停牌逾兩年後，遭香港聯交所根據《上市規則》第6.01A條將其上市地位取消，下周二(26日)起生效。
瑞年國際於2018年7月4日，遭證監會動用「尚方寶劍」─《證券及期貨（在證券市場上市）規則》第8(1)條，指令香港交易所(00388)將其停牌。根據該條例，證監會若認為公司的招股章程、通告等載有屬虛假或誤導性資料；為了維持有秩序和公平市場；或維護公眾利益等，有權暫停任何上市公司股份的交易。
根據該上市規則，若該公司未能於2020年1月31日或之前復牌，聯交所可將該公司除牌。聯交所與證監會協商後同意將除牌押後至2020年7月31日。瑞年國際未能於2020年7月31日或之前履行聯交所訂下的所有復牌指引而復牌，上市委員會於2020年8月28日決定根據《上市規則》第6.01A條取消其上市地位。
於2020年9月4日，瑞年國際尋求由上市覆核委員會覆核上市委員會的裁決。於2021年1月13日，上市覆核委員會維持判，故其上市地位於下周二(26日)起取消。
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