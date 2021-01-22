聖馬丁國際遭聯交所讉責

聯交所指，裁定該公司未有及時公布收購附屬公司和向關聯人士借出的數項貸款，也未有確保公告及通函內的若干披露在各重要方面均準確完備，沒有誤導成分。公司當時並沒有充足及有效的內部監控。

聯交所又指出，洪聰進和陳美惠未有履行他們的董事職責及竭力促使該公司遵守《上市規則》，而廖文毅未有配合上市科的調查，以及相關董事未有積極推行、檢討及監督該公司內部監控程序的有效性，且過份依賴公司秘書促使發行人遵守《上市規則》。

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