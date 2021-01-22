【中環剝花生】新一代投資攻略話你知！

全球金融市場牛氣衝天！美股近乎日日創新高、港股亦高見30,000點，當中新經濟股板塊表現雖然亮麗，但升幅仍遠遠不及虛擬貨幣比特幣，一年多漲逾3倍，高見41,616美元！不過，對於投資初哥而言，彈藥相對有限，又唔想承受過高風險，不少紛紛投入各式各樣ETF懷抱，投資市場現時產品可說是「百花齊放」，最終邊類產品會跑出？新一代投資策略又將如何改寫？

今集《中環剝花生》請來新一代投資達人，南方東英資產管理首席ETF策略師李雪恒及冬甩財經創辦人郭至堯跟大家全面分析市況。

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