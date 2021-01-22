傳三星擬斥逾100億美元在美建晶片廠　對撼台積電

外電引述消息指，南韓三星電子擬斥資100億美元(約780億港元)，在美國德州奧斯汀建設最先進的邏輯晶片製造廠，以趕上行業競爭對手台積電。

消息指，目前計劃處初步階段，基本目標是今年開始建廠，從2022年開始安裝主要設備，最早在2023年開始運作，未來可生產先進的3納米晶片。儘管投資金額尚未確定，惟料投資將超過100億美元。

美媒早前有報道指，三星去年10月下旬向德州Travis郡申請購買現址主要廠區旁的258英畝土地。三星早在1996年在奧斯汀成立辦事處，之後對三星奧斯汀半導體(Samsung Austin Semiconductor LLC)廠區進行了兩次擴建，主要為客戶代工14納米、28納米及32納米的晶片。三星在美國並未利用EUV光刻設備生產7納米以下晶片，但一直傳有相關的計劃在議。

有指三星這次在美建新廠，主要是有見台積電擴展在美業務，激化競爭。去年5月，台積電宣布投資120億美元，在亞歷桑那州興建新的5納米工廠。

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