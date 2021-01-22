騰訊傳尋求468億元銀團貸款

該貸款最早將於下周截止，包括循環信貸及定期貸款，融資額各佔30億美元(約234億港元)，而定期貸款的期限為5年，利息為倫敦同業拆息加80個基點。

然而早前有外媒報道指，騰訊正考慮通過一項貸款籌集數十億美元，將用作收購潛在的遊戲業務。知情人士稱，騰訊尚未確定其收購遊戲公司目標，但預計將是美國或南韓的公司。

銀團貸款是指由兩位或以上貸款人按相同的貸款條件、以不同的分工，共同向一位或以上借款人提供貸款，並簽署同一貸款協議的貸款業務。通常會選定一家銀行作為代理行代表銀團成員負責管理貸款事宜。

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