上交所科創板股票2月1日起納入滬深港通

依照此前滬深港三所就滬深港通股票範圍安排達成的共識，科創板上市公司股票屬於上證180、上證380指數成分股或其H股在香港上市的「A+H」股公司，該股票將根據滬深港通現行安排調入滬股通股票範圍。同時，其對應的H股將根據滬深港通現行安排調入港股通股票範圍。

考慮到科創板實施投資者適當性管理，通過滬股通買賣科創板股票的投資者擬限於跟據聯交所規則界定的機構專業投資者。

此外，香港交易所知悉，A股在深圳證券交易所(深交所)上市的A+H股公司，將於2021年2月1日起正式可透過滬港通下的港股通買賣對應深圳上市的H股。

未來，滬深港三所將繼續密切合作，持續優化互聯互通機制。

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