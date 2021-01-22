山頂豪宅盤首推3座洋房　下周五招標

豪宅新盤市道轉活，會德豐地產負責銷售的山頂77/79 PEAK RAOD，剛落實首輪銷售安排，以招標形式推出3座洋房，包括77A Peak Road、77D Peak Road、77F Peak Road，實用面積由6,061至7,388方呎。招標日期為下周五(1月29日)。上述3伙之中，77A Peak Road設特大私人花園，面積8,476方呎，屬項目之中最大。

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