MONACO提價1.5%推91伙　平均呎價逾2.5萬

2021年頭炮新盤啟德MONACO銷情理想，會德豐地產常務董事黃光耀稱，由於市場向隅客眾多，次輪銷售後仍有至少逾1,000組向隅買家登記，故決定加快推售步伐，剛發出全新價單第5號，盡推餘下所有標準單位，共涉91伙。

新推單位實用面積由280至727方呎，間隔開放式至三房不等，扣除最高總折扣優惠後，折實平均呎價25,175元，折實售價則由666.7萬至1,927.4萬元，呎價23,538至28,648元。撇除座向、景觀、樓層等因素，是次較對上一張價單輕微加價約1.5%。

集團考慮短期內將公布最新銷售安排，而項目只餘1伙特色單位未推出，為2A座38樓A單位，實用面積1,394方呎，連779方呎天台，屬四房雙套間隔，考慮留待日後招標發售。該公司今年首個月合共已沽逾285個單位，套現逾36.8億元。

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