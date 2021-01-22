中興通訊去年少賺15%

2020年度，面對新冠疫情和外部環境的挑戰，公司堅持聚焦主業，以技術創新爲本，重視經營質量，積極推進業務拓展，國內和國際市場營業收入均實現按年增長，3大業務(營運商網絡、消費者業務、政企業務)營業收入均實現按年增長，其中，在國內市場，公司緊抓5G、新基建發展機遇，實現市場格局和份額雙提升；在國際市場，公司堅持健康經營，精耕價值市場，盈利能力不斷提升。

2020年第四季度單季，公司歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤16.55億元，按年增長62.21%，按季增長93.57%。

2020年度，公司加强現金流及銷售收款管理，實現經營活動産生的現金流量淨額102.3億元，按年增長37.38%；公司持續優化資産和負債結構，資產負債率由2019年底的73.12%下降至2020年底的69.52%。

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