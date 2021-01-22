中信銀行去年純利489.8億人幣　升2%　

至於其他主要指標，期内撥備前利潤1,408.46億元，按年增長5.27%；不良貸款率1.64%，較去年底下降0.01個百分點；撥備覆蓋率171.68%，較去年底下降3.57個百分點。

該行表示，去年面對新冠肺炎疫情帶來的挑戰和壓力，落實中央、國家決策部署和監管要求，並應對風險挑戰，打贏疫情且推進各項業務轉型，因此取得較好成績。

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