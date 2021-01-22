宋都服務控股股東遭查　涉內幕交易

不過，公司指，調查所涉及的證券帳戶為俞氏的私人戶口，而且上述股票與公司股份無關。公司業務如常運作，並將繼續密切關注事件進展，適時披露。

宋都服務周一首掛即「潛水」，當日跌幅達36%，周五(22日)收市0.144元，較招股價0.25元累挫42.4%。

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