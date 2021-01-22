樓價UPDATES：豪宅跌價　貝沙灣做價低近千萬

經濟前景未許樂觀，市區豪宅明顯跌價，港島南貝沙灣高層戶以6,388萬元連車位成交，相比數月前易手的中層同室單位，最新做價還低近1,000萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●港島南貝沙灣2期1座高層A室，實用面積1,955方呎，以6,388萬元連車位成交，實用呎價32,675元。而該座中層同室單位，去年9月以7,680萬元連兩個車位售出，即使撇除一個市值約300萬元的車位，新個案樓層較高，但做價低近1,000萬元。

●鰂魚涌太古城單日連錄3宗成交，其中興安閣低層G室，實用面積506方呎，兩房間隔，叫價980萬元，減價77萬元，以903萬元易手，實用呎價17,846元。

●西營盤星鑽低層E室，實用面積633方呎，兩房連套房間隔，以1,350萬元易手，實用呎價21,327元。原業主於2015年2月以1,208萬元買入單位，持貨6年帳面獲利142萬元，單位升值12%。

●薄扶林置富花園10座中層B室，實用面積588方呎，三房間隔，原開價約845萬元，議價後以約830萬元成交，實用呎價14,116元。

●銅鑼灣樂聲大廈B座中高層7室，實用面積390方呎，兩房間隔，去年11月中開始放盤，原叫價748萬元，減價28萬元或約3.7%，以720萬元獲承接，實用呎價18,462元。

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九龍區

●何文田天鑄5座低層A室，實用面積1,320方呎，四房連雙套房間隔，以3,280萬元成交，實用呎價24,848元。原業主於2016年以3,066.41萬元購入，是次轉手帳面獲利213.59萬元，升值約7%。

●長沙灣泓景臺8座高層E室，實用面積468方呎，兩房間隔，放盤約1個月，原叫價900萬元，減價30萬元或約3.3%，以870萬元沽出，實用呎價18,590元。

●將軍澳晉海2A座低層F室，實用面積340方呎，一房間隔，叫價660萬元，減至652萬元易手，實用呎價19,176元。

●將軍澳中心8座低層H室，實用面積541方呎，三房間隔，以860萬元成交，實用呎價15,,896元。

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新界區

●馬鞍山中心3座低層G室，實用面積381方呎，兩房間隔，以600萬元易手，實用呎價15,748元。原業主於2015年以380萬元購入單位，持貨6年，是次沽出單位帳面獲利220萬元。

●大埔中心7座高層B室，實用面積371方呎，兩房間隔，開價約600萬元，以565萬元易手，實用呎價15,229元。原業主於2010年以205萬元買入單位，持貨11年帳面獲利約360萬元。

●粉嶺牽晴間本月暫錄3宗成交，屋苑8座中層H室，實用面積388方呎，兩房間隔，以544萬元獲承接，實用呎價14,021元。

●沙田第一城本月暫錄約38宗成交，屋苑51座高層G室，實用面積304方呎，兩房間隔，以535萬元易手，實用呎價17,599元。

●荃灣愉景新城本月交投活躍，累錄約11宗成交，平均實用呎價14,588元，屋苑11座低層C室，實用面積493方呎，兩房間隔，叫價700萬元，減價12萬元，以688萬元沽出，實用呎價13,956元。

●元朗YOHO MIDTOWN第2座高層A室，實用面積443方呎，兩房間隔，微減2萬元，以748萬元易手，實用呎價16,885元。

●屯門大興花園2期8座中層C室，實用面積447方呎，兩房間隔，以518萬元易手，實用呎價11,588元。

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