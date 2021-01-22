新盤UPDATES：新界東全新項目突擊開價

新盤市場戰線擴展至新界區，其中新界東區今年首個登場全新項目，剛突擊公布開價，周末隨即開放示範單位及收票，料最快下周可以開售。

●Silversands首推50伙 平均呎價19888元

發展商推盤陣容不斷擴大。信和置業（00083）旗下馬鞍山Silversands剛上載首張價單，提供50伙，並形容為「健康開心價」，扣除18.5%最高折扣優惠後，折實平均呎價19,888元，料貴絕同區新盤歷來開價。

價單顯示，首批包括20個一房及30個兩房戶，全屬標準單位，折實售價介乎586.31萬至1,039.94萬元，折實呎價18,889至20,802元。最低售價單位為5A座1樓F室，實用面積306方呎，間隔一房設計，折實呎價19,160元。

代理指Silversands開價貼市 首批可望沽清

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，馬鞍山Silversands首張價單推出50個單位，開價可算貼市，加上主要提供一、兩房細單位，屬市場上最搶手類型，區內一手貨尾亦欠缺同類供應，而且售價大部分在1,000萬元以內，可承造高成數按揭，料首批單位可於開售當日沽清。

●信置田兆源：馬鞍山Silversands或短期內公布開價

●【多圖】馬鞍山Silversands三房示範單位首度曝光！

至於主人套房與大廳方向一致，同樣向海。廚房內設有工作間，亦連接面積18方呎工作平台。

●代理料Silversands日後呎租達40元

美聯住宅部行政總裁布少明表示，馬鞍山Silversands首批單位中，一房折實入場費僅580餘萬元，開價具競爭力，料吸引用家及投資客入市。他指出，區內新盤的一房單位已全數沽清，可見該類物業具需求。他又預計，項目落成後，呎租可達約40元水平。

●MONACO提價1.5%加推91伙 平均呎價逾2.5萬

2021年頭炮新盤啟德MONACO銷情理想，會德豐地產常務董事黃光耀稱，由於市場向隅客眾多，次輪銷售後仍有至少逾1,000組向隅買家登記，故決定加快推售步伐，剛發出全新價單第5號，盡推餘下所有標準單位，共涉91伙。

新推單位實用面積由280至727方呎，間隔開放式至三房不等，扣除最高總折扣優惠後，折實平均呎價25,175元，折實售價則由666.7萬至1,927.4萬元，呎價23,538至28,648元。撇除座向、景觀、樓層等因素，是次較對上一張價單輕微加價約1.5%。

集團考慮短期內將公布最新銷售安排，而項目只餘1伙特色單位未推出，為2A座38樓A單位，實用面積1,394方呎，連779方呎天台，屬四房雙套間隔，考慮留待日後招標發售。該公司今年首個月合共已沽逾285個單位，套現逾36.8億元。

●山頂豪宅盤首推3座洋房下周五標售

豪宅新盤市道轉活。會德豐地產負責銷售的山頂77/79 PEAK ROAD，剛落實首輪銷售安排，以招標形式推出3座洋房，包括77A Peak Road, 77D Peak Road, 77F Peak Road，實用面積由6,061至7,388方呎。招標日期為下周五（1月29日）。上述3伙之中，77A Peak Road設特大私人花園，面積8,476方呎，屬項目之中最大。

●灣仔EIGHT STAR STREET推3伙特色戶招標 指引價2028萬元起

該公司住宅業務董事杜偉業稱，兩個平台特色戶為2樓C室兩房連套房單位，以及6樓B室兩房戶，實用面積555及497方呎，指引價分別2,338萬及2,028萬港元，呎價42,126及40,805元。

至於項目19樓A室全層單位，實用面積913方呎，三房間隔，指引價為3,828萬元，呎價41,928元。

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