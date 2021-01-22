港鐵上月載客量下跌18.7%
2021年01月22日 21:24
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新冠肺炎疫情反覆，港鐵公司(00066)服務的乘客量亦在去年9、10、11月連升3個月之後，在去年12月再度回落！公司公布，港鐵2020年12月本地服務總量和周日平均量，分別按月下跌18.7%和21.7%，分別至9,298.5萬和321.1萬人次。
此外，跌幅較大的為過境線服務，在去年12月全月錄3.7萬人次，較去年11月跌26%；同期機場快線全月總量為15.9萬人次，跌7%。
城際客運、輕鐵及巴士去年12月總量1,284.8萬人次，按月跌17.1%。
港鐵股價在去年12月全月累積下跌2.88%；周五(22日)單日亦收跌約2%至43.6港元。
事實上，港鐵亦於本周二(19日)發盈警，預計去年全年虧蝕約48億元，而前年卻大賺119億元。港鐵指，雖然物業發展業務錄得盈利，但疫情令去年客量按年下跌31.5 %，加上減租等安排，結果扭盈為虧。
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