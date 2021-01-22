疫襲周年二手樓續挫　 十大屋苑7成價跌

新冠肺炎疫情去年初全面爆發，過去一年經濟受到嚴重衝擊，防守力強勁的香港樓價亦只輕微下挫。據代理行一份反映主要二手屋苑樓價走勢的數據，該指數疫後一周年錄約0.8%跌幅。而發展商依然積極開盤，馬鞍山新盤Silversands周五開價，首張折實平均呎價逼近2萬元。

根據中原城市領先指數資料，該指數最新報176.16點，按周再跌0.21%，並連挫兩周。疫情肆虐拖累經濟下滑，去年1月下旬內地武漢因肺炎爆發公布封城，當時指數報177.58點，至今一年樓價輾轉回落。

統計10大指標二手屋苑，自疫症出現後，過去一年有7個屋苑樓價報跌，當中以紅磡黃埔花園走勢最遜色，最新調整實用呎價約14,865元，較去年1月下旬約15,912元，明顯下跌約6.6%。

中原袁顯岸表示，屋苑本月暫錄22宗成交，個別放盤業主願提供約3%議價空間，最新成交為5期5座中層A室兩房戶，實用面積約503方呎，開價860萬元，減價30萬元或約3.5%，以830萬元易手，呎價16,501元。他續稱，政府應考慮撤銷額外印花稅，取消3年的轉售限制，以便失業或受疫情影響的市民資金周轉。

新界及港島區也有屋苑跌價幅度較顯著，其中新界上車盤沙田第一城，為過去一年樓價跌幅次高的指標屋苑，實用呎價由去年疫情剛發生約17,116元，跌至最新錄約16,092元，一年累挫約6%。港島大型屋苑鰂魚涌康怡花園，期內呎價亦跌約4.6%至17,407元。

此外，荔枝角美孚新邨及鰂魚涌太古城呎價也較去年回落約4%。美聯林海成表示，美孚新邨1期百老滙街27號低層C室兩房戶，實用面積約602方呎，業主計劃移民賣樓，減價57萬元，以733萬元售出，呎價約12,176元，低市價約4%。

中原莊劍嵐則指，太古城南山閣高層B室，實用面積約582方呎，去年10月開價1,260萬元放售，終減至1,200萬元易手，呎價約20,619元。

整體樓市去向仍不明朗，新界洋房再錄蝕讓買賣。大埔比華利山別墅今年首宗成交即「見血」，市場消息稱，項目1期溫莎道雙號洋房，實用面積約2,461方呎，近日以約2,670萬元易手，呎價10,849元。據悉，原業主於2012年5月以約3,444.5萬元購入單位，現轉售帳面虧損774.5萬元或約22.5%。

●屯門劏舖3年貶值16%

此外，劏舖商場再錄損手買賣。資料顯示，屯門商場壹號總站1樓單號舖，建築面積約80方呎，於本月以68萬元登記易手，呎價僅約8,500元。該舖原業主於2017年底以81萬元二手買入，現帳面仍要損失13萬元，物業貶值約16%。該迷你舖於2015年時的一手價高達271.8萬元，至今已兩度蝕讓，價值蒸發逾203萬元或約75%。

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