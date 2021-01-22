潤啤夥潤置各斥5億元人幣發展深圳寶安區地塊

項目公司將負責拆除該等樓宇及搬遷該地塊，及其後向深圳政府申請該地塊的土地改建。該地塊目前由華潤雪花擁有，將保留部分面積，作為華潤雪花的總部、研發中心、精釀工廠及員工宿舍以及啤酒博物館的建設；項目公司則會將受讓另一部分，作為一個集辦公室、商業物業、廠房、休閒設施、超市、餐廳及酒吧等為一體的綜合體，將用於銷售及出租。潤置將作為其地皮的建設及開發項目管理人。

根據搬遷補償協議，項目公司將向華潤雪花支付初步補償金額人民幣46.5億元，補償將根據重建最終總含稅銷售額而作出調整。預計本公司將自出讓項目公司地塊實現初始稅後補償收益約人民幣13.2億元。初步補償金額將用作華潤啤酒營運及一般公司用途。

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