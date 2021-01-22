齊合環保披露控股股東減持1.9%

該公司同日晚間公布，公司控股股東渝商投資集團以平均價格為每股股份0.21港元，減持3,050.2萬股公司股份，相當於股本約1.9%。完成後，渝商持股降至60.95%。

公司指，除了控股股東減持外，不知悉導致股份價格及成交量變動的任何原因，或任何必須公布以避免本公司證券出現虛假市場的資料，或根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部須予披露之任何內幕消息。

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