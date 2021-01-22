道指早段挫174點　IBM業績後瀉近8%

市場重燃對疫情的憂慮，打擊投資者對企業盈利和華府刺激措施的樂觀情緒，美股周五(22日)早段顯著受壓，道指報31,001點，挫174點；標指跌17點，至3,835點；以科技股掛帥的納指，從紀錄高位回吐64點，至13,466點。

法國農業信貸銀行環球市場研究主管Jean-Francois Paren表示，美國總統大選結束後的樂觀情緒逐漸消退，市場正面對疫苗付運的不利消息，以及新封鎖措施的現實，還有歐洲可能出現經濟雙底衰退。

個股方面，「藍色巨人」國際商業機器(IBM)未能克服收入持續下滑，去年第四季收入按年跌6.5%至204億美元，連續10季倒退，並低過分析員估計的207.5億美元，消息拖累股價周五早段瀉7.75%至120美元。

福特汽車因安全氣袋的潛在問題，宣布回收300萬輛汽車，涉及開支6.1億美元，將於下月4日公布的業績列作特殊項目。福特股價早段升0.65%至11.6美元。

另外，迪士尼獲瑞士銀行調高投資評級，由「中性」上調至「買入」，目標價亦由原本155美元調升至200美元，理由是相信迪士尼的串流業務成績可媲美領導市場的Netflix，亦預期主題公園業務在下半年，將受惠消閒旅遊因疫苗面世所釋放的積壓需求。迪士尼股價早段報173.67美元，微升0.01%。

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