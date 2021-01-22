平價產品冇肉食！資生堂考慮出售個人護理業務

外國傳媒報道，日本化妝品大廠資生堂(Shiseido)周五(22日)表示，考慮在今年上半年將個人護理業務出售給歐洲私募基金CVC Capital Partners，以便更專注在高階產品。

該公司說，打算出售的個人護理事業，將會由一家新公司負責經營，而資生堂也正考慮投資這家新公司。

資生堂的個人護理業務包括平價洗髮精、護膚和身體保養產品，例如思波綺(TSUBAKI)洗髮精品牌。

據悉，資生堂出售個人護理業務給CVC的作價介乎1,500億至2,000億日圓(約113億至148億港元)。其個人護理業務在截至2019年12月止的會計年度貢獻總收入約10%，近年來為了與對手競爭，資生堂增加產品研發和廣告費用，因而壓低了此業務的盈利能力。

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