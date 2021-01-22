明源雲料公允價值虧損拖累　去年蝕6.9至7.5億元人幣

公司指，由於截至截至2019年12月底的A系列優先股的帳面值，與其截至公司首掛日，即2020年9月25日，合共9,012.51萬股已發行A系列優先股，以招股價每股16.5元，每1股優先股換成1股普通股，造成公允價值間的差額，故錄得公允價值虧損。

若撇除相關影響，公司預期將錄得經調整淨利潤介乎約3.30億至3.9億元，而2019年同期的經調整淨利潤約2.36億元，按年增長39.83%至65.25%。

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