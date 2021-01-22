珠海控股獲溢價約37%提私有化 下周一復牌
2021年01月22日 22:42
東網電視更多新聞短片
珠海控股投資(00908)公布，要約人要求董事會向計劃股東提呈關於根據公司法第99條以協議安排方式將公司私有化之該建議，以每股計劃股份3.06港元的註銷價予以註銷，作價較股份於2021年1月15日於聯交所所報收市價每股2.22港元溢價約37.84%。
一致行動集團合共擁有相當於公司已發行股本總額約61.50%。按5.49億股計劃股份以及註銷價每股計劃股份3.06元計算，全面實施該建議所需的現金總額將為16.81億元。
公司已向聯交所申請自2021年1月25日上午九時正起恢復股份買賣。
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020