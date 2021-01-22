自然美發盈警 股份繼續停牌
2021年01月22日 22:54
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自然美(00157)公布，預期集團截至2020年12月31日止年度錄得之利潤可能會較2019年同期錄得之利潤出現重大衰退，主要原因是受COVID-19疫情影響，許多中國加盟店上半年暫停營業，應該於2020年初啟動的電商佈局計劃延至2020年5月方才啟動；為支持公司申請股份恢復買賣而大量增加了下列相關費用：(i)截至2019年12月31日年度集團綜合財務報表的審計(ii)應前任核數師要求的法證審閱(iii)額外法證審閱，及(iv)內部控制審閱。
公司股份將繼續停牌。
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