【產經評論】封城周年世界變　棋局已成須選邊

中國因應新冠肺炎疫情爆發而在武漢實施封城行動，眨眼已一周年。可至今為止，疫情仍揮之不去，加上疫苗成效仍未明確，致令這場全球世紀經濟大衰退為時比預期長，且尚苦不見盡頭。世界政經變中生變，多重失序，一年內已由中美貿易戰轉化成「重塑大棋局」，各國由一年前觀望變為全力較勁，競合之間少不了討價還價，熱戰的可能性也不可完全排除！

去年初全球爆發疫情，包括美國前總統特朗普也無及早重視危機，以為只是流感般小事，口罩都不用戴。詎料全球染疫死亡個案已突破兩百萬，至今多地仍因防疫而禁聚，甚至經濟停擺，國際運輸陷癱瘓，居民生活與企業營商皆苦不堪言，力證人算不如天算。

特朗普低估了疫情衝擊，致令美國經濟陷全面崩潰，是其連任敗選主因。疫前的2019年第四季，美國經濟增長2.1%；惟受疫情拖累，去年第二季竟負增長31.4%，歷來最差！去年3月美國聯儲局為着救市，祭出無限放水、零息政策及購買企業債等舉措，雖能穩定金融市場，卻讓美元展開漫長貶值潮，這兵敗如山倒的形勢，深化美國內部矛盾之餘，更令國力積弱，損失無法估量。

世界大局，往往是牽一髮而動全身。疫下美國政府試圖加大力度狙擊中國，以達致分散內部不滿，槍頭對外的效果。可惜特朗普在處理中國科企問題上，打擊全球製造業產業鏈，受害的何止中國，更損及美國內部商界利益。由於美國經濟形勢差，印鈔行動如無止境，加速全球去美元化，資金大挪移，東渡尋找出路，既造就去年下半年亞太及新興市場的貨幣升值和投資熱潮，更在中美爭霸中變相扶了中國一把，經濟復甦故事成功吸金，A股和人民幣皆成「疫」市奇葩，特朗普一去，「北水」更有大舉救港之勢！

誠然，一場疫情令美國大選選票備受質疑，因而陷入內亂，如今政局縱使底定，但拜登政府仍然擺出諉過於人的「反華」旗幟，企圖轉移視線，更主張合縱盟友包抄中國，盟友真的會如此天真？如今各地政府皆以防疫及刺激經濟為首要任務，面對中美對峙，如何選邊站，少不了中短期經濟利益的考量。

說到底，錯綜複雜的國際形勢，皆離不開一個「利」字。世界經濟在疫情下必破而後立，疫情雖會過去，但中美之爭，只怕尚有漫長的路要走，這盤重塑世界的大棋局，就看誰「一子錯」！至於香港，必要融入區域化發展，別「滿盤皆落索」！

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