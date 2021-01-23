東方日報B1：武漢封城一周年　北水力撐港股升5%

2020年1月23日武漢封城，成為及後全球抗疫手法的典範之一。回看疫前世界，市場對港股、經濟展望，以及中美爭霸的看法皆與現時截然不同，尤其是當年中美關係早已今非昔比，形成如今全球「兩極化」的分裂局面。

中國武漢市一年前因應新冠肺炎疫情爆發而遭「封城」，香港亦開始出現確診個案，不過在疫症大流行之前，2020年1月港股市況與現時不遑多讓，同樣是一片「歌舞昇平」，特徵包括大市成交高企、恒指上衝3萬點大關、強勢股搶高，以至出現多個投資主題，讓投資者可在不同板塊尋寶。

回顧當時美股已接連創新高，加上中美角力氣氛稍緩，意味持續近兩年的中美貿易戰暫時停火，帶動港股做好。投資者亦繼續憧憬全球央行「放水」刺激經濟，但同時也認為中美短期內難達成下一階段貿易協議，以及中國經濟面臨增長放緩壓力，所以對港股樂觀的同時，也留有一點戒心。

此外，投資者當時看好內地和全球5G發展，與5G概念相關的晶片和手機設備股被熱炒。不過，美國對中國發動科技戰，例如對華為實施出口管制，影響了市場氣氛。

恒指去年1月14日、17日和20日3度升穿29,100點，惟之後未能進一步，在20日升至29,174點後正式見頂，單日急速轉向倒跌，收報28,795點。同日，評級機構穆迪把香港政府長期信貸評級由「Aa2」降至「Aa3」，評級展望則由「負面」調整至「穩定」，為不足3年內兩度下調香港評級，以反映當時香港政府的體制和治理能力較該機構預期低。

此外，去年1月騰訊強勢之際，總裁劉熾平和主席馬化騰相繼沽貨減持，特別是馬化騰連續4日在400元水平減持，套現約20億元，是相隔逾兩年再度減持。分析指這或與業績前禁售期有關，但碰巧也避開了3月時的全球股市大冧。

在疫情初期，不少分析預期不會有大規模爆發，但隨着疫情惡化，股市跟隨應聲下挫，恒指在農曆新年假期後數日已跌至26,000點水平，在去年3月19日更跌至21,139點才見底。

而到了一年後的今天，疫情仍肆虐，香港也擬實行「禁足令」。在環球疫情陰霾下，港股周五(22日)顯著回吐，僅靠「北水」力頂，經濟衰上加衰，中美趨向「區域兩極化」發展，融入大灣區可謂是香港唯一前路。

港股繼早前急升之後表現乏力，西九龍局部「封城」的消息亦壓抑投資氣氛，恒生指數周五收報29,447點，連跌兩日。不過，恒指全周「埋單」仍然累升873點或3.05%，連漲四周，不但完全收復了去年今日武漢封城後的失地，一年以來還累升5.51%。

恒指周五低開超過百點後反覆向下，午後好淡爭持了一段時間，尾段還是「淡友」佔據上風，跌幅擴大至514點，低見29,413點，最終收市跌479點；國企指數則收報11,677點，收市跌212點；至於恒生科技指數收報9,765點，下跌44點。港股全日總成交額超過2,452億元，沽空比率12.35%。

不過，時富財富管理董事總經理姚浩然表示，環球央行「放水」的力度未有減弱，加上內地經濟持續復甦，港股中長線仍有上升動力，恒指在30,000點附近整固一輪後可再衝高。

第一上海首席策略師葉尚志則指出，股市基本因素未有太大改變，相信資金會持續南下，惟已見放慢迹象，預料恒指本月將於29,200至30,000點之間上落。

另方面，港股美國預託證券(ADR)周五早段個別發展，騰訊報693.53元，較香港收市價高2.53元；美團則報379.91元，較香港收市價低0.29元。若按比例計算，相當於恒指跌41點。

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【疫前世界：本地經濟早就孱弱 2019年萎縮1.2%】

在去年初新冠肺炎疫情大爆發之前，香港經濟已受到內憂外患夾擊，本地反修例風波及中美貿易紛爭令經濟於2019年陷入10年以來首次負增長，全年實質本地生產總值(GDP)按年收縮1.2%。

回望2019年，中美貿易戰早已全方位拖累香港經濟放緩，歷時半年的社會事件令本地經濟元氣大傷。在雙重衝擊下，不但令本地旅遊業停擺，而且令服務輸出、本地消費及投資需求大幅下跌。

2019年香港的服務輸出錄得有紀錄以來最大的年度跌幅，高達10.4%；零售業銷貨價值按年急跌11.1%，銷貨量亦下挫12.3%，更創下1998年以來的最差紀錄；消費相關的活動和經濟氣氛受到下半年的社會事件嚴重所影響，年內私人消費開支自2003年以來首次下跌，整體投資開支亦錄得20年以來最大的跌幅。

經濟轉差，2019年勞工市場下半年愈趨惡化，失業率由第二季2.8%衝高至第四季的3.3%，旅遊和消費相關行業的失業率升幅更為顯著。在疫情爆發前，市場曾期望社會事件在去年初降溫，加上內地需求保持旺盛，香港旅遊、酒店、零售等行業有望迎來復甦期，且香港金融市場有望受惠中國「一帶一路」計劃下多方合作、人民幣國際化、大灣區城市建設，與內地金融市場互聯互通，以及更多新經濟企業來港上市等因素，經濟有望出現復甦。

事實上，疫前香港住宅物業市場未受到社會事件的太大影響，2019年全年樓價累計仍有5%的升幅。沒料到去年初一場疫情爆發，全球經濟停擺，商業景氣陷入崩潰，香港經濟「屋漏偏逢連夜雨」的困境，至今仍陷於衰退。

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【疫前世界：特朗普抗疫諉過 開闢對華戰線】

去年1月中，即全球疫情在港大爆發前夕，中美簽署了第一階段貿易協議。當時金融市場尤其憧憬，中美關係可望穩定下來，並估計下半年美國將着手推動第二階段貿易協議談判，順理成章為美國前總統特朗普的11月大選連任造勢，並在特朗普順利連任後才落實簽署，營造又一「政績」功效。詎料，一場世紀疫情來襲，特朗普亦沒有成功連任，從此改寫了去年中美關係發展的軌迹。

由特朗普政府與中國副總理劉鶴簽署首階段貿易協議開始，為時18個月的中美貿易戰，暫時換來喘息機會。據此，中國承諾兩年進口2,000億美元美國商品，近500億美元為農產品，能源及製造業產品則另計。在貿易戰之前，中國每年進口約1,300億美元的美國產品和560億美元服務。因此對中方而言，這份貿易協議代表承諾增加美貨進口量。

為此，美國亦同意將針對1,200億美元的中國商品新徵關稅降低一半至7.5%，但對2,500億美元的商品徵收的25%關稅則維持不變。特朗普當時指，中美可簽訂第二階段協議，屆時他會同意取消全部關稅，顯見特朗普一直盤算如何在「貿易戰」穩操勝券，以作為他取得連任的重要籌碼。不得不提的是，在簽訂首階段貿易協議之前兩日，美國已宣布將中國從「貨幣操縱國」名單中剔除，而這份首階段貿易協議，亦明確列出中國承諾不以價格競爭目的而將貨幣貶值，否則美國將對華加徵更高水平的關稅。

可惜一場疫情，令特朗普的如意算盤無法打響。美國疫情更一發不可收拾，聯儲局去年3月不惜推出無限量化寬鬆、零息政策及購買企業債的措施來救市，令美元在反彈過後，便進入大型貶值周期，反觀人民幣自去年中不斷升值。去年疫下中美貨幣匯率的表現兩極化，顯示中國不但未有因首階段貿易協議而「蝕章」，反因在防疫戰中遙遙領先，經濟較快復甦，吸引全球熱錢流入，緩減經濟壓力，與疲弱的美國經濟及美元表現形成強烈對比，疫下中、美經濟形勢高下立見，亦促使美國加大對中國的打壓力度。

在金融戰中，香港更成為美國狙擊的焦點，美國不但取消香港貿易上的特殊地位，還要求輸美港貨禁止標籤「香港製造」，更制裁中、港官員。而針對中企股的制裁，更引發港股金融市場大為動盪。在特朗普卸任前的最後兩個月期間，美方更對中港金融及企業胡亂發炮！

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【抗疫至今：港府「打定輸數」 估去年GDP挫6.1%】

疫情陰霾滿布，香港政府預計本地去年全年經濟按年縮6.1%，比任何一家外資大行更悲觀。相比去年全球經濟的4.4%跌幅，港府明顯早已「打定輸數」，認定香港跑輸全球。

2020年第三季香港經濟曾露曙光，儘管實質本地生產總值(GDP)按年仍跌3.5%，但按季增長2.8%，扭轉連續5個季度收縮的劣境，顯示經濟正從疫情危機中觸底反彈。

可惜港府未有把握經濟反彈的時機，其所推出的扶助政策亦多為治標不治本的派錢政策，板斧用盡，經濟亦難見起色，香港上季失業率創16年新高，達6.6%。市況沉寂，觀乎零售數據亦可見一斑。

反觀與香港一衣帶水的澳門抗疫較港成功，惟其重要經濟支柱之一的賭業仍一潭死水。去年9月，內地全面恢復訪澳門個人遊的簽注，惟2020年12月博彩收入按年大跌65.8%，連挫15個月。總結去年全年，博彩收入604.41億澳門元，按年減79.3%。澳門博彩業經營陷困，多家券商爭相下調今年澳門賭收預測，亦對濠賭股維持審慎看法。

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【抗疫至今：廣州期交所獲批 冀接軌國際】

武漢封城一周年，全球格局由中美貿易戰轉至須「選邊站」的世界大棋局！美國總統拜登銳意引領美國回到外交場上，為合縱盟友形式包圍中國。惟安撫美國內部是拜登首要處理事項，故市場相信雖然中美首階段貿易協議執行情況僅達標近六成，但不足以短期內引爆另一場貿易戰。中國則趁勢加強區域合作，加快金融改革，廣州期貨交易所正式獲批，有望與國際接軌，推動金融市場國際化。

據兩國貿易協議條款，中國去年同意進口1,731億美元美國商品及服務，但根據美國智庫彼得森國際經濟研究所分析，中國的購買量僅為1,000億美元，只兌現了其承諾規模的58%。其中，中國對美國能源產品的進口額僅為98億美元，連目標253億美元的四成都不到，因在疫情期間石油及其他能源價格暴跌，令目標變得遙不可及。農業採購方面則進展較好，去年中國購買235億美元農產品，惟距366億美元的目標仍有35%。

報道分析，中美貿易缺口成為拜登政府面臨的重大挑戰，其須決定是否延續特朗普時代的政策，即會否對數千億美元的中國輸美商品加徵高額關稅。雖然比起特朗普，市場普遍猜測拜登較為溫和務實，但其新任命名單中不乏反華官員，當中，準財長耶倫掌握着金融戰，其對華取態亦關乎香港命運。她曾明言，拜登政府將全面審視特朗普對華貿易政策，包括首階段貿易協議執行情況。

觀乎拜登上任首天就已將特朗普退出的組織「重新入會」，專家認為，拜登料將積極參與國際事務，並走回美國多年來的舊路，透過與歐洲盟友合作，讓美國在外交場上重新帶領全球「選邊站」。

面對疫後美國採取圍堵策略，中國已積極加強區域化發展應對，先後拉攏日韓澳紐，夥同其他中、南亞國家簽訂《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，以大灣區為重心，務求讓經濟影響力發揮得淋漓盡致。

由於人民幣的流通限制及外資准入限制等，海外資金要進入中國市場，最熟悉的路線仍是透過香港。據中銀香港數據，目前全球仍有70%人民幣交易經香港進行。中國要應對美國圍堵，除了與鄰國加深區域化發展外，亦需積極推行人民幣國際化，方能在外貿及貨幣儲備地位上佔一席之地。

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