歐股收市受壓　西門子漲逾7%

歐洲股市周五(22日)收市受壓，英國富時100指數收後6,695點，跌20點或0.3%；法國CAC指數收報5,559點， 跌31點或0.56%；德國DAX指數收報13,873點，跌32點或0.24%。

德國工業集團西門子公司(Siemens)表示，今個財年首季度表現好過市場預期，主要受數碼工業部門帶動，集團將檢視全年營利指引。西門子公司股價收市升7.27%。

法國人頭馬君度集團(Remy Cointreau Group)在第三季度的按年銷量增長25.1%，好於預期，並維持其年度營利指引，這歸因於美國市場對白蘭地的需求。Remy Cointreau股價收跌0.34%。

經濟數據方面，英國12月零售額按月增長0.3%，遠不及預期的增長1.2%，但較去年同期增長2.9%。

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