防疫措施續收緊　歐元區恐陷雙底衰退

外媒報道，歐洲央行行長拉加德表示，歐元區經濟去年年底可能萎縮，意味着歐元區恐正面臨一次雙底衰退。

拉加德歐洲央行貨幣政策會議後發表講話。該會議上，歐洲央行維持貨幣政策不變。歐洲央行傾向預期其上個月擴大的經濟刺激方案足以幫助歐元區經濟渡過危機。

事實上，愈來愈多經濟學家預測，由於歐洲政府加強防疫控制，今年首季，當地經濟產量也將萎縮。

歐洲央行管理委員會表示，「決定重申其非常寬鬆的貨幣政策立場」，緊急債券購買計劃和利率水平維持不變，將繼續通過長期銀行貸款提供「充裕的」流動性。

知情人士透露，歐洲央行決策者沒有詳細討論匯率或資產購買步伐。

該央行官員們還在政策決定中加入一句話，提到如果在不耗盡緊急買債計劃額度的情況下，融資條件能夠保持目前水平，則不必全額使用購買額度。這是對上次會議上更謹慎官員的讓步。市場分析亦普遍預期，歐洲央行最終將會全額使用，但不需要再次增加額度。

該地區最大的經濟體德國本周決定收緊防疫封鎖並延長到2月中旬；同時疫苗接種起步遲緩，加劇了人們的擔憂。

儘管如此，拉加德認為與英國脫歐和美國大選相關的一些不確定性已經消除，至於歐洲央行已經假設疫情防控措施在整個第一季度都會持續。

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