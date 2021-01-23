高盛重申看淡美元　強調其結構性負面立場

外媒報道，美資投行高盛周四(21日)發表報告，重申數月以來看淡美元的立場，認為即使美國政府有可能通過新一輪刺激方案以提振經濟，但美國的貨幣政策使美元仍然脆弱。

由該行Zach Pandl牽頭的策略師在報告中指出，聯儲局承諾在通脹升溫之前保持短期利率在低位，意味到美元將不會如許多人預期那樣從資本流入中受益。該行續指，雖然美國經濟有新的財政利好趨勢，但依然維持對美元的結構性負面立場。

事實上，在周四風險資產價格上漲之下，美元兌大多數十國集團(G10)貨幣偏軟，邁向一個月來最長下跌周期。該行在本月稍早前開始重新評估看跌美元的立場，當時美元錄得9月以來首次連續周度升幅，引發一些驚慌的交易員平倉。

高盛建議在G10貨幣中做淡美元兌加元和澳元，同時看淡美元兌印度盧比、墨西哥披索和南非蘭特。該行並通過未對沖的中國政府債券正在做淡美元兌人民幣，亦通過未對沖通脹掛鉤債券做淡美元兌俄羅斯盧布。

其他大行對美元的立場方面，摩根士丹利轉向中立；德意志銀行轉向「戰術性」中性；摩根大通警告隨着更高實際孳息率開始支撐美元，美元看跌的一些看法可能時日無多。

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