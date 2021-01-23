紐約期金全周累升1.4%　逾一個月來首錄升幅

紐約2月期金收報每安士1,856,2美元，跌9.7美元或0.5%，全周計累升1.4%，為自去年12月中以來首次錄得單周升幅。美匯指數報90.2，升0.08%。

Blue Line Futures策略師Phillip Streible表示，投資者關注新冠疫苗的推出是否有效，同時留意美國新一輪刺激措施可否獲得通過。他續說，至於美元轉強及美債息回升至超過1厘，均對金價帶來壓力。

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