全球缺「芯」！多家晶片商極罕見地同步加價

日本媒體報道，為因應需求暴增和代工產能有限導致的晶片供應短缺問題，日本瑞薩電子(Renesas)和荷蘭恩智浦等晶片商，正罕見地同步上調用於汽車和電訊設備的半導體價格。

報道引述一些觀察家預測，這波晶片短缺潮預期會再持續6個月，可能影響車廠和其他公司的獲利。

全球最大車用晶片供應商的瑞薩，最近要求客戶以更高價格來購買功率半導體(power semiconductor)和控制車輛駕駛的微控制器(microcontroller)。該些車用晶片價格平均調漲不到一成，伺服器和工業設備晶片價格則調漲一至兩成。東芝也已開始與客戶磋商上調車用功率半導體等產品價格。

另據多名消息人士表示，全球第二大車用晶片供應商恩智浦、和瑞士的意法半導體等晶片廠商，也已開始要求客戶為採購晶片多付一到兩成的費用。一名恩智浦代表周四(21日)表示，該公司已調整晶片價格，但細節無法透露。意法半導體代表則拒絕評論。

該些晶片廠商未透露是調漲哪些客戶的價格，但豐田汽車的關係企業Denso和德國Continental似乎都名列其中；Continental是福士汽車等車廠的供應商。晶片廠商也已提高賣給貿易公司和其他企業的晶片價格。

事實上，由於在新冠肺炎疫情導致愈來愈多民眾在家工作，用於智慧手機和資料中心的晶片需求亦已大增。

許多晶片製造商都有自己的工廠，但業界大多數都將生產外包給台積電和其他代工廠商。車用晶片需求去年稍晚開始激增時，代工廠的產能就已接近極限，推升外包成本。在此同時，黃金等半導體基礎材料價格也在上漲，如今也正被轉嫁到晶片價格上。

全球晶片短缺已經迫使豐田等日本和其他國家車廠減產。日本車廠Subaru下月將繼續減產。德國Continental的一名消息人士表示，大約要花6個月時間，情勢才會回歸正常。

瑞薩執行長柴田英利周五(22日)表示：「半導體業已把特定製程外包給非常少數的代工廠，這是一個非常嚴重的結構問題。」這番話暗示短期之內要解決目前供求問題的挑戰艱鉅。

英飛凌日本子公司社長川崎郁也說，提高產能需要時間。他說，蓋一座晶片工廠需時2至3年。

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