美股道指收挫179點　納指微揚續創新高

市場重燃對疫情的憂慮，打擊投資者對企業盈利和華府刺激措施的樂觀情緒，美股周五(22日)個別發展，以科技股為主的納指繼續創出收市新高。道指收報30,996點，跌179點或0.57%，連跌兩日；標指收報3,841點，跌11點或0.3%；納指收報13,543點，升12點或0.09%。

大型科技股個別發展，亞馬遜收跌0.45%；蘋果公司收報139.07美元，升1.61%，創收市新高。「藍色巨人」國際商業機器(IBM)未能克服收入持續下滑，去年第四季收入按年跌6.5%至204億美元，連續10季倒退，股價周五急跌9.95%，收報118.61美元。

總結全周，道指、標指、納指分別累升0.59%、1.94%、4.19%

法國農業信貸銀行環球市場研究主管Jean-Francois Paren表示，美國總統大選結束後的樂觀情緒逐漸消退，市場正面對疫苗付運的不利消息，以及新封鎖措施的現實，還有歐洲可能出現經濟雙底衰退。

事實上，市場對拜登救市計劃的質疑漸大，Sevens Report的創始人Tom Essaye表示，華盛頓的政治現實正在開始影響市場，而且民主黨何時將雄心勃勃的刺激目標變成法律，這一點也變得愈來愈不清楚。

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