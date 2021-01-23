新交所上半年多賺12%　冀增強外匯平台

新加坡交易所公布，截至2020年12月31日止的上半年業績，期內錄得淨利潤按年升12%，至2.4億坡元(下同)，每股盈利22.4分，派中期息每股8分；而營業收入亦升9%至5.2億元。

新交所行政總裁羅文才(Loh Boon Chye)稱，在不確定的全球環境中，該所上半年業績穩定，所有3個業務部門均實現增長。他又指，要建立數碼資產專業知識，宣布與淡馬錫控股建立合作夥伴關係，以建立專注於資本市場工作流程的數碼資產基礎架構。在未來幾個月，將擴大固定收益交易能力，並進一步投資以增強外匯平台。

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