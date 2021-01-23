摩通料美對華企投資禁令 多達4600億元債券被迫拋售
2021年01月23日 09:04
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美國第46任總統拜登日前成功登基，但上屆特朗普政府的施政威脅未除。其中於去年11月發出行政命令，禁止美國人投資美國國防部認為與中國軍方有關聯的企業，而黑名單上的中資企業不少已被各類指數剔除，其股份自紐約證券交易所除牌，市場關注事件對固定收益市場有多大影響。
外電引述摩根大通致客戶的報告指出，美國作出限制投資者持有多家中國企業證券的舉動，可能最多影響約600億美元(約4,680億港元)的債券，被迫拋售將導致大量資金流出。
該行數據顯示，估計有550億至600億美元的債券屬於受牽連類別，其中美國投資者持有中國化工集團的債券最多，料受行政命令影響，中化集團已有10億美元債券被迫拋售，或再有13億美元資金再流走。至於中海油(00883)債券規模達195億美元，在美國註冊的基金持有超過32億美元，若影響範圍擴大至所有在美國有業務的資產管理公司，預料影響規模達35億美元。
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