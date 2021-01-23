摩通料美對華企投資禁令　多達4600億元債券被迫拋售

美國第46任總統拜登日前成功登基，但上屆特朗普政府的施政威脅未除。其中於去年11月發出行政命令，禁止美國人投資美國國防部認為與中國軍方有關聯的企業，而黑名單上的中資企業不少已被各類指數剔除，其股份自紐約證券交易所除牌，市場關注事件對固定收益市場有多大影響。

外電引述摩根大通致客戶的報告指出，美國作出限制投資者持有多家中國企業證券的舉動，可能最多影響約600億美元(約4,680億港元)的債券，被迫拋售將導致大量資金流出。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020