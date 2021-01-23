1周10大驚奇：全球股市散戶太瘋癲　抑或他人看不穿？

美國總統拜登正式登基，全球股市依然欣欣向榮。《1周10大驚奇》開年首周提及美國因「派錢」效應，或許到了4月才是冧市之時，次周則有評論認為「1月20日」拜登「登基」之後有難，結果本周未有！之後又如何呢？

【1、越南股市曾爆股災 率先預演全球後市？】

全球股市本周火熱，惟貿戰贏家越南不然！外地媒體報道，過去20年來，越南股市從未出現像周二(19日)般慘烈的拋售潮，賣出指令飆升導致交易所崩潰近半小時，僅早段的成交額就相當於今年日均成交額的總和。

越南基準指數胡志明指數(VN INDEX)在周一(18日)未能站上1,200點大關後，於周二暴跌，創下歷史紀錄。胡志明指數幾乎持平於上一日，略微低開，此後窄幅上落，約1個小時後擴大跌幅，開市約1.5小時後，該指數突然開始崩潰。

由於賣出指令短時間內暴增，胡志明證券交易所的交易系統一度被擠到癱瘓，市場頓時陷入混亂，指數、成交和個股升跌統計一度停滯，時間接近20分鐘之久。

在這次股災中，胡志明指數一度跌去74.71點或6.27%，這是越南股市20年來以本幣計價的市值損失最大的一天，且抹平了今年初以來的所有累計漲幅。

從個股來看，一度有440家股票下跌，只有38家個股上漲，其中下跌的股票中有118家跌停(胡志明證券交易所漲跌停限制為±7%)，創歷史最高紀錄。而在下跌最多時，胡志明指數的交易額便達到了驚人的16.16萬億越南盾(約54億港元)，不到1天的成交額便相當於年初至今日均成交額的總和。

根據VNDirect證券公司的統計數據，私人企業集團Vingroup，房地產巨企Vinhomes、國有銀行Vietcombank、VietinBank和BIDV等藍籌股，是對胡志明指數拖累最大的5家公司，僅它們便導致胡志明指數下跌26.59點。

值得注意的是，隨着越南利率下行，此前有愈來愈多的中小投資者瘋狂湧入越南股市。在2020年，越南市場總共注冊了280萬個交易帳戶，比2019年增長了17%，其中個人投資者是增長的主力。

分析人士表示，這趨勢歸因於自3月以來，越南央行下調政策利率後銀行存款利率的下降，以及疫情後越南經濟的強勢復甦。分析人士還指出，過去幾個月，投資者的情緒一直非常樂觀，至少在3月底之前，情緒都一直如此。

【2、全球散戶鬥瘋癲 股市真係有排升？】

散戶瘋狂豈止越南？南韓股市近期屢創新高，散戶扮演重要角色，南韓證券存管處近日公布數據顯示，自2019年初以來，南韓散戶已向國內外股市淨投入102.2萬億韓圜(約7,200億港元)。

報道指出，2019年1月2日至2020年1月15日期間，南韓散戶買入價值77.8萬億韓圜的南韓股市股票。而在這當中，59萬億韓圜投資在KOSPI上市公司，其中51.3%的比重是投資在三星電子上。另外，南韓散戶買進了價值24.4萬億韓圜的海外市場股票。

南韓券商估計，南韓散戶投資浪潮今年將持續下去。今年1月4日至15日期間，南韓散戶買盤就已飆升至16.7萬億韓圜。

【3、北水大舉買港股 短癮升市勢重演】

說到散戶，怎能不提及港股！近期受惠「北水」湧入，推動恒生指數一度升穿3萬點大關，反映內地投資者入場意願強烈，連帶券商也忙碌起來。

有媒體引述中泰國際研究部副主管趙紅梅表示，公司近期港股開戶的諮詢和數量急劇增多，整個行業皆是。自去年第4季以來，內地投資者的港股開戶和認購新股資金都很活躍，尤其是後者的熱情尤其火熱，這些都是增量資金。

值得留意的是，微信指數周二顯示，「港股」的搜索熱度較前一日倍增，也為去年12月底的7倍之多。

為了滿足客戶需求，近期中資券商加緊發布關於港股的研究報告。中金公司昨日發布的報告為投資者提供港股選股思路，建議關注優質互聯網及科技龍頭、A和H兩地上市且港股有大幅折讓、相對稀缺或具備特色的公司，以及近期估值大幅下降的「龍頭」藍籌等。國盛證券報告建議機構投資者系統性增持港股，天風國際證券也發布了《港股打新科普貼》(即認購新股攻略)。

天風國際證券經紀業務總部負責人朱雲鵬稱，過去周末公司每天遞交港股開戶申請的客戶數量較對上一周大幅增長50%，主要是內地客戶；許多散戶入場是因為新股，而最直接原因是快手將要在香港上市。

他續說：「進入去年第4季以後香港新股情況好起來，市場賺錢效應明顯，後續還有快手和B站等一堆優質公司要上，所以大家關注度比較高」。

誠然，受制於疫情反覆等原因，港股已連續2年跑輸A股，使不少內地投資者都看好估值低廉的港股機會。東吳證券首席經濟學家陳李表示，最近機構的諮詢需求增加，市場關注港股上漲能否持續，與A股比哪個好，以及該買甚麼類型的股票。

【4、傳奇災難預言家：一旦爆泡 股市至少冧50%】

面對散戶瘋狂，國際知名逆向投資者、曾準確預言過去2次特大危機、被傳媒譽為「傳奇災難預言家」的GMO資產管理創辦人Jeremy Grantham本周再度發出警告，稱華爾街正處於泡沫之中，散戶也沉醉其中。

Grantham指出，近幾個月來，股市的瘋狂和美股飆升正在演變成「史詩般的泡沫」，散戶變得欣喜若狂，四處借錢交易更多的股票。他又警告一直以來，牛市都會以泡沫破滅後下跌至少50%而告終，但引發這種暴跌的催化劑「難以預測」。

然後，他表示，相較於美國市場，更喜歡新興市場資產，因為與定價過高的美國市場相比，新興市場的定價「相當合理」。儘管新興市場可能會與美國市場一同下跌，但由於新興市場價格較低，因此崩盤不會那麼嚴重。

【5、金融市場一旦爆泡 比特幣及Tesla必然最傷】

要知道金融市場去向，必須關注大戶動向！根據德意志銀行發布的調查報告顯示，被投資者視為是目前最大的市場泡沫分別是比特幣及美國科技股。

調查發現，高達89%投資者認為某些金融市場已處於泡沫區，而在這些泡沫中，比特幣與美國科技股名列前茅。比特幣被視為是更極端的情況，一半受訪者在1到10分的泡沫分級中，給予該虛擬貨幣最高的10分評級。美國科技股被認為是第2大市場泡沫，平均得分為7.9，當中有83%受訪者給予7分或更高的泡沫級別。

此外，投資者亦認為比特幣與電動車製造商特斯拉(Tesla)，明年下跌的可能性大於上漲。投資者認為在未來12個月，比特幣與特斯拉價值腰斬的可能性大於翻漲1倍。

調查顯示，投資者認為有利於泡沫形成的「寬鬆貨幣情勢」可能持續下去，71%受訪者認為美國聯儲局不會在2021年底之前收緊政策，但有1/4預期經濟增長或市場情況可能迫使他們出手。另方面，約41%投資者認為新冠肺炎疫苗的推出不如預期，超出那些認為疫苖推出優於預期的投資者，約佔22%。僅超過50%的受訪者預期生活將在年底前恢復正常。

上述調查在1月13至15日進行，訪問了627位市場專業人士。

【6、大戶也承認投機熱潮直捲華爾街 估首季見頂！】

另一份大戶調查預言全球股市近爆煲邊緣！在美國銀行進行的客戶調查中，其合計資產達5,610億美元的客戶自2017年以來首次表示，隨着投機熱席捲華爾街，比特幣成為全世界最擁擠的交易。

調查還顯示，從小型股、價值股到新興市場資產在內，各種跟再通脹策略相關的投資者持倉正在增多。隨着人們對經濟周期進入早期階段的信心升到十多年來最高，股票配置達到3年以來最高水平。

美銀策略師Michael Hartnett等人在周二報告中稱，客戶對企業盈利增長前景的樂觀程度為2002年以來最高，「極度看漲」情緒加大了市場回調「迫近」的風險，警告美國政策正在助長華爾街價格泡沫，「極端上漲」正在形成，市場充滿投機氣氛，故預測市場將出現調整，呼籲投資者要準備迎接市場在第1季見頂。

值得留意的是，基金的現金配置從4%降至3.9%，美銀認為這是賣出信號！因過往每次低於4%也會撞板。

【7、異象：有指標預言未來12個月100%跌市】

除了上述眾多因素外，市場亦見異象！花旗首席經濟學家Tobias Levkovich本周表示，花旗最新的恐慌/興奮指數已到創紀錄的1.83，較先前一周的1.69更上一層樓，代表市場極度樂觀，這代表未來12個月美股由目前水平下跌的機會接近100%。

高盛也提出類似警告，並使用了另一個指標：高盛風險偏好指數(RAI)。分析師Christian Mueller-Glissman指出，RAI上周達到1，是4年以來最高，僅略低於歷史高位，意味自去年第4季以來，投資者的風險偏好大幅上升。

高盛指出，市場樂觀情緒很大程度來自對2021年經濟前景的樂觀預期，認為疫苗進展順利，而聯儲局不會輕易收緊貨幣政策，其他持股倉位也說明投資者樂觀情緒。不過，高盛警告，雖然情緒和持股很少是走勢逆轉的催化劑，但在極端情況下，如同目前的數據，它可能會增加股市逆轉的風險。

儘管高盛警告美股可能下跌，但他們未建議客戶賣出，Glissman指出，只要整體經濟層面依然有利，風險偏好仍可能長期偏高。這也是高盛在2021年的基本觀點，預測標指將在今年底升至4,100點，2年後升至4,400點。

不過，Glissman也表示，在RAI高於0.9之上時，等到它降至正常的0.75下方可能是一個降低風險的好時機，意味投資者要伺機減持。

【8、全球仍最憂疫情 恐掀連鎖動盪】

事實上，全球疫情未過，香港也開始要封閉小區，正好反映股市升浪無基礎支持。世界經濟論壇(WEF)指出，疫情暴露了忽略大流行病等長期風險所帶來的「災難性影響」，其經濟和政治後果可能在未來數年引起更多的危機。

該論壇的年度全球風險調查將傳染病和生計危機列為未來2年的第一大「明顯、切實的危險」，例如資產泡沫、物價不穩定等連鎖反應是未來3至5年的第一大擔憂。

WEF表示，大流行病期間，大部分國家的危機管理舉步維艱，但也有展現決心與合作的出色案例。這凸顯了無論下一場爆發何種重大危機，領導人們都需要做好更加充分的準備。

該論壇的報告指出：「新冠疫情所帶來的直接人身和經濟代價是巨大的」，其波及效應──社會動盪、政治分裂和地緣政治緊張局勢──將會決定我們能否有效地應對未來10年的其他重大威脅」。

該調查稱，雖然目前疫情的影響佔據上風，但其他的事件可能會逐漸走上前沿。與先前幾年一樣的是，極端天氣被視為最為重大的風險，隨後是氣候行動不力。傳染病進入前5位，為至少10年以來首次。

【9、通脹何時達2% 有分析估15年！】

講起疫情，全球大規模救市，或許大家都有疑問，通脹何時會來？本周有分析指出，儘管美國總統拜登推動大規模紓困計劃盡快在國會過關，但從債市投資者對未來幾年的通脹估計來看，市場可能低估了疫情帶來的長期經濟衝擊。華爾街料想實現2%通脹目標可能要耗15年。

在聯儲局的貨幣寬鬆及美國國會的財政刺激下，投資者預期經濟復甦，因而湧入美國10年期抗通脹債券(TIPS)，導致TIPS孳息率下降、隱含通脹升高。

反映市場對未來10年平均通脹率預估值的10年期美債平衡通脹率，在周二升至2.113%，是逾2年最高，去年11月初以來共攀升逾0.45厘。10年期美債平衡通脹率是10年期美債孳息率與同期TIPS之間的孳息率差。

然而，一些分析師認為，平衡通脹率上升不必然代表通脹會上升，很可能需要1、2年的時間使國內生產總值(GDP)增長恢復到疫情前的水平，通脹才有可能回升。

紐約人壽保險投資管理控股公司旗下IndexIQ研究主管Kelly Ye說：「聯儲局竭盡全力刺激經濟，但實質通脹率仍低於2%。一切關鍵在於經濟復甦是否將持續，在此之前，我們很難看到持續性通脹」。

最新經濟數據顯示，由於汽油價格飆8.4%，使去年12月美國消費物價指數(CPI)上揚0.4%，但核心通脹率僅上揚0.1%；總結去年CPI漲1.4%，低於過去10年平均值1.7%。

富國證券在研究報告中表示，10年期美債平衡通脹率與核心CPI的差距已擴大至約0.5厘，是2014年以來最大，暗示兩個指標脫節。

Ye也引用數據指出，金融海嘯前一年的10年期平衡通脹率預測未來10年通脹率為2.3%，但實際上，2007年至2017年的平均通脹率僅1.6%。

BDSwiss投資研究主管Marshall Gittler表示，相較於透過平衡通脹率估未來通脹率，克利夫蘭聯邦準備銀行的預估值更為合適，這些數值包括預測機構調查、通脹交換契約(SWAP)、實際CPI數據及一些美債孳息率，但不包含TIPS。他稱，根據克利夫蘭聯儲銀行的估算，美國經濟可能需時15年，才可能實現2%通脹目標。

牛頓投資管理公司固定收益分析師Paul Brain也預測，短期通脹率只會適度上升。他認為，若要通脹持續升溫，就必須提高工資，否則屆時通脹可能會再次下滑。

【10、拜登上任了！今年9大趨勢預測係...】

最後想分享的是，美國總統拜登已上任，今年會是怎樣？綜合媒體報道，英國著名媒體《經濟學人》(The Economist)特刊主編、《經濟學人》副總編輯Tom Standage提出了9大趨勢預測，不妨參考一下：

●1、疫苗今年未救世

從2020年底到2021年，新冠肺炎疫苗開始被施打，很多人認為是靈丹妙藥，可讓世界很快恢復正常，但這顯然太樂觀了，原因是疫苗的生產和分配較人們預期的複雜，最少要花上幾個月、甚至數年，才能讓疫苗接種擴展到所有國家。在接種疫苗這事上，不同國家也會有很大差異。

●2、復甦不穩定不平衡

接下來經濟復甦的速度取決於接種疫苗的速度。各國政府一直補助企業，讓它們可以繼續支付員工薪金，尤其在歐洲。只有在這些補助退出後，才能看到疫情真正造成的傷害。此外，不同產業也有差異，科技業做得很好，航空業則很糟糕。今年將繼續看到這種非常不穩定、不平衡的復甦情況。

●3、拜登延續特朗普抗華

從2020到2021年，世界4大經濟體當中，有3個(日本、美國、德國)換了新的領導人。當領導階層有變時，對地緣政治代表甚麼呢？拜登就任美國總統後，將努力修復特朗普過去4年帶來的傷害，重建美國和盟友的關係，但在中美關係上，將看到特朗普到拜登政府的政策連貫性。

拜登不打算對中國手下留情，在某些領域對中國的施壓還會較特朗普為大，可以期待拜登會試圖在國際上建立一個民主國家大聯盟，在貿易和人權上向中國施壓。但在其他領域，中美可能會合作，例如氣候變遷。

●4、CEO要成為政治家

過去幾年，很多企業成為地緣政治衝突的「代理」戰場，例如華為和抖音的美國業務TikTok。這種趨勢不會消失，意味企業舵手(CEO)們需要站出來成為政治家，尤其要注意東亞與台灣發生的事，因為會影響全世界。

●5、疫情加速企業與個人數碼化

疫情期間企業營運與個人工作生活的數碼化將成為長期趨勢。疫情鼓勵更多人以更快的速度接受新科技，無論是網購、在家工作、網上教學、遙距醫療。單是2020年，就達到了過去預期在2026年或2030年才能達到的水平。

●6、旅遊趨勢回不到疫前

疫情帶來的長期改變是跨境長途旅行大減，全球商務旅行可能會下降40%，且可能永遠不會恢復到疫情前的水平。這代表未來非商務遊客可能會更偏好國內短程旅行，將對世界各地旅遊模式產生深遠而長期的影響。

●7、對抗氣候

今年可能會被視為人類對抗氣候變遷的轉捩點，因許多國家的復甦計劃包括了大量綠色刺激方案，尤其是美國和歐洲，會創造很多新就業機會。最重要的是，中國將在2060年達成「碳中和」，會給其他國家帶來壓力，要做出更大的減碳承諾。

●8、去年盛事今年辦

許多原訂在2020年舉行的事件將在今年發生，聯合國氣候變遷大會就是其中之一。其他還有東京奧運會、歐洲職業足球賽、杜拜世界博覽會等。

●9、提高警覺

疫情讓全球對未來的威脅做好更多準備。亞洲國家因有過去沙士「SARS」經驗，所以這次應對疫情比歐美國家有更充分的準備。除傳染病外，還有濫用抗生素、生物恐怖主義、核武擴散等，相關的警覺性也會提高。

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