將軍澳LP10開售179伙　首置客獲家人支持斥逾800萬購兩房

2021年第2個登場新盤展開揀樓程序。南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10今(23日)開售首輪179伙，位於九龍灣的售樓處早上已有大批準買家排隊報到，人龍更伸延至售樓處外街上，場面熱鬧。

其中家住屯門區的買家王小姐稱，在父母幫忙下，以首置身份上車，剛斥資800多萬元購入該盤兩房單位。

該盤首批開售單位間隔介乎兩房至四房不等，實用面積484至1,205方呎，扣除最高總折扣優惠後，折實售價由699萬港元起，呎價則由14,188元起。發展商日前截止接受認購共錄逾5,160個認購登記，超額認購逾27倍。

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