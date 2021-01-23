將軍澳LP10以用家為主 有買家擬購3伙涉資3500萬元

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10今(23日)開售首輪179伙，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，公司買家出席率達80%，並以用家為主，其中有意認購三房戶的買家出席率甚高。

大手客方面，該行有數組買家有意選購2伙，亦有3組客戶有意購買3伙，最高涉資約3,500萬港元，估計首批單位於今日黃昏時間可一Q清枱。

他指出，本月樓市一、二手俱旺，市場已消化壞消息，入市信心轉強，惟在疫情下，新盤銷售時間會較長，發展商選擇分段推售單位，若LP10繼續克制定價加推，農曆新年前有望全盤沽清。

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