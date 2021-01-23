致富智庫：唔想做Loser？星期六日千祈咪摺埋

人人期待到周末可做自己喜歡的事，如何度過周六、日這兩天，原來某程度上可反映一個人成功機會有多大。失敗者通常周末會做甚麼？美國財經網站列出以下11樣失敗者度過周末的方法。唔想變Loser？千祈咪咁過Weekend。

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1、【周末沒有任何計劃】

並不是指要將行程排滿，但至少要安排一下自己做甚麼，而非讓時間白過。時間寶貴，玩樂的時間更寶貴，所以一定要Plan！

2、【沒留時間給所愛的人】

周一到周五很難給予家人及愛人時間？周末補數，很應該吧。

3、【手機中毒】

平日已不斷對着手機、電腦、公司電郵與WhatsApp，在假日請令自己不再被這些電子器材佔據與打擾，讓同事知道你在放假。

4、【沒讓自己享受】

不論出去找朋友抑或獨自去開心，都要令自己享受假期，開心最緊要。

5、【瞓足一日】

也許之前一晚Happy Hour喝多了，又或是平日太疲累需要時間恢復，但周六、日一整天地睡，始終會打亂作息時間，影響生理時鐘，得不償失。

6、【胡亂揮霍】

平日慳住計住，但一到周末便大解放亂花錢？戒掉這壞習慣吧，快樂不是要豪花才能得到。

7、【無自我反省】

假期能讓自己好好思考過去一周所做的事，反省、反思十分重要。

8、【不斷諗工作】

不要成為工作狂，在周六、日請盡量休息！

9、【Hea完又後悔】

如果能令你放鬆休息，百無聊賴地Hea絕對無問題，不過若是Hea到連自己都覺得悶兼後悔的話，你應該認真想想該如何度過周六、日。

10、【節目排得密密麻麻】

周末要好好讓自己充電。若玩樂太忙，連放鬆的空間也沒有，反而令自己更累，何苦呢？

11、【沒為下周做準備】

周日晚是計劃下周的最好時間，Update一下自己的To-do List，看看下周日程，為下周訂下目標吧！

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