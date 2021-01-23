資深投資者鄧成波本月累沽6舖　共套現6.7億元

市場消息指，有「舖王」之稱的資深投資者鄧成波再度沽舖，新近以約3,100萬港元賣出港島灣仔道177至179號地下7至11號單號H及G地舖，低市價約10%。本月至今，鄧氏已沽出約6個舖位，分布於灣仔、荃灣、深水埗及西貢，合共套現約6.7億元。

該物業原先叫價約3,600萬元，累減約500萬元或約14%沽出。鄧氏於2008年2月以5,180萬買入灣仔道地下7至11號及1樓全層，以及地下15號舖，當中1樓已於本月以1.15億元賣出。

上述剛易手的舖位由2間食肆租用，其中G舖建築面積約520方呎，月租金約4萬元，租期至2023年7月；H舖建築面積約411方呎，月租約3.2萬元，租期至2023年8月。以最新成交價計，回報率約2.8厘。

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