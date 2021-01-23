代理估計將軍澳LP10首批可沽清　日後呎租料達45元

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10今(23日)開售首輪179伙，美聯物業住宅部營運總監張子存料首批單位可望沽清。他指出，美聯客戶出席率約80%，並傾向購入兩房單位，有逾10組大手客擬「一客2食」，計劃購入2伙兩房單位，每組涉資額料約1,500萬港元。

按地區劃分，他指，該公司客戶以九龍區佔比較多，比例約60%，港島及新界區各佔約20%。另用家佔比70%，30%為投資者；預期項目入伙呎租可達約45元，料租金回報約3厘水平。

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