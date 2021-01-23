傳Apple最快下半年發布新MacBook Air　呢項功能「回歸」...

外電報道，蘋果公司(Apple Inc.)正開發更輕薄的MacBook Air，並採用經典的MagSafe 磁吸充電技術，預料最快於今年下半年或明年稍早時期發布。

據報，最新的MacBook Air將搭載Apple自行研製的新一代Mac處理器，並具備一隊用於連接外部設備的USB 4接口，且有傳正討論是否透過縮小邊框，以讓尺寸變得更小，螢幕仍將維持於13吋，而相信最令果粉期待的是MagSafe磁吸充電設計亦將會重新使用，但不會直接取代現有的USB Type-C，它將會是一個獨立的充電接口，並設置在Type-C旁邊。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020