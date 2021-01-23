參議院委員會確認耶倫任美國財長　料下周初全院表決

美國參議院財務委員會周五(22日)一致確認由聯儲局前主席耶倫出任美國財長，料下周初交由全院表決，外界估計可望輕鬆「過關」。一旦通過確認程序，74歲的耶倫將成為美國首位女財長，並是唯一曾領導聯儲局、財政部及白宮經濟顧問委員會的官員。

雖然一些共和黨議員不同意耶倫的部分政策主張，包括加稅和提高最低工資的建議，但普遍認為她合符資格領導財政部。

回溯耶倫2014年獲提名出任聯儲局主席時，她在參議院以56票贊成對26票反對通過確認程序。今次耶倫在參議院財務委員會投票獲一致支持，包括2014年投下反對票的共和黨艾奧瓦州參議員、參議院財務委員會主席格拉斯利，或意味她在全院表決時，很大機會獲更大比數的贊成票。

格拉斯利周五表示希望他與共和黨議員對耶倫的投票支持，顯示出未來會加強及進行跨黨派合作。

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