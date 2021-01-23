內地電子煙企業霧芯科技美上市　首日爆升149%

美國電子煙製造商霧芯科技(RLX Technology)周五(22日)首日在美國掛牌上市，收報29.51美元，較招股價12美元急升149%，市值達461億美元(約3,588億港元)。

霧芯科技是今年首隻赴美進行首次公開招股(IPO)的中國企業，發售1.165億股，集資14億美元，而最初招股價範圍僅每股8至10美元，股價上市後又表現突出，反映即使中美關係惡劣，投資者對中資股的需求依然很大。

事實上，據外電統計顯示，中資企業去年透過在美國交易所進行IPO，集資近150億美元，歷來第2多。

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