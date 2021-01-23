LP10首批開售4小時沽逾98%　加推218伙下周六賣

新盤開售成績理想，發展商積極加推單位應市。南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，將軍澳日出康城LP10首批開售179伙，開售4小時已售出逾98%，套現接近16億港元。為回應市場需求，今日(23日)乘勢加推第3號價單，合共128伙，實用面積484至1,004方呎，間隔由兩房至三房。

若扣除最高折扣20.5%後，該批單位折實平均呎價為16,254元，考慮景觀及座向等因素後，屬原價加推，而最低折實售價由716.7萬元起。

項目同時公布銷售安排第2號，於1月30日(星期六)發售218伙，並將於1月28日(下周四)下午1時正截收認購登記。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020