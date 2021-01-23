大摩舵手加薪22%　年賺逾2.5億

華爾街大行摩根士丹利周五(22日)披露，行政總裁戈爾曼(James Gorman)去年總薪酬達3,300萬美元(約2.57億港元)，較2019年的2,700萬元增長約22%，當中包括獲發放2,400萬美元股份，而約900萬美元現金薪酬中，近800萬美元為花紅。大摩股價去年大升34%，今年迄今再漲8%，跑贏標指。

一如其他華爾街大行，大摩受惠市場迅速復甦，帶動該行去年收入增長16%至482億美元，純利升22%至110億美元。此外，大摩去年先後收購E*Trade及Eaton Vance，進一步擴大散戶股票交易和投資管理的業務版圖。

另一家大行摩根大通日前披露，行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)去年薪酬仍維持3,150萬美元(約2.457億港元)，包括2,500萬美元有限制股份、150萬美元基本薪金及500萬美元現金花紅。

現年64歲的戴蒙是目前在任最長的華爾街大班，去年3月曾入院進行緊急心臟手術，而他自2016年起一直是最賺錢的大行舵手，但最新申報顯示，其最高薪寶座去年被戈爾曼取代。

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